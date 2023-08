Oriundo autoctono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oriundo autoctono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATIVO

Essendo un oriundo stricto sensu, in quanto nato e residente a milano da padre svizzero e madre italiana, è comunemente considerato il primo oriundo della... Poggio nativo, come lo conosciamo oggi. il territorio di poggio nativo risulta abitato già durante l'età del bronzo. in località casali di poggio nativo, lungo...