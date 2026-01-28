Un vitigno originario della Borgogna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un vitigno originario della Borgogna' è 'Pinot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PINOT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un vitigno originario della Borgogna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un vitigno originario della Borgogna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pinot? Il Pinot è un’uva coltivata principalmente nella regione della Borgogna, nota per la produzione di vini eleganti e raffinati. Questa varietà è apprezzata per la sua capacità di esprimere le caratteristiche del terroir e per la sua versatilità nel creare vini rossi e spumanti di qualità. La sua diffusione si estende anche in altre zone del mondo, ma rimane simbolo di tradizione e raffinatezza di quella regione.

Se la definizione "Un vitigno originario della Borgogna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un vitigno originario della Borgogna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pinot:

P Padova I Imola N Napoli O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un vitigno originario della Borgogna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

