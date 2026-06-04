Non decollano da soli
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non decollano da soli' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non decollano da soli
- Risposta: ALIANTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AANI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Alianti? Gli alianti sono velivoli che non possono volare senza l’aiuto di un altro mezzo. Per decollare, hanno bisogno di essere lanciati o di sfruttare correnti ascensionali. Una volta in aria, si mantengono grazie alle correnti d’aria, ma non riescono a partire da soli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non decollano da soli: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Non decollano da soli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Alianti. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.