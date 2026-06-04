Non decollano da soli

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non decollano da soli' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALIANTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non decollano da soli
  • Risposta: ALIANTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AANI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Alianti? Gli alianti sono velivoli che non possono volare senza l’aiuto di un altro mezzo. Per decollare, hanno bisogno di essere lanciati o di sfruttare correnti ascensionali. Una volta in aria, si mantengono grazie alle correnti d’aria, ma non riescono a partire da soli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non decollano da soli: risposta da 7 lettere

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