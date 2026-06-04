Non decollano da soli

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non decollano da soli' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L I A N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non decollano da soli

Non decollano da soli Risposta: ALIANTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A N I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Alianti? Gli alianti sono velivoli che non possono volare senza l’aiuto di un altro mezzo. Per decollare, hanno bisogno di essere lanciati o di sfruttare correnti ascensionali. Una volta in aria, si mantengono grazie alle correnti d’aria, ma non riescono a partire da soli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non decollano da soli: risposta da 7 lettere

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