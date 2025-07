Decollano in verticale nei cruciverba: la soluzione è Elicotteri

ELICOTTERI

Curiosità e Significato di Elicotteri

Perché la soluzione è Elicotteri? Decollano in verticale si riferisce al modo in cui gli elicotteri si sollevano da terra, grazie ai loro rotori che generano portanza in modo diretto e verticale. La parola chiave è elicotteri, veicoli innovativi e versatili, capaci di operare in spazi ristretti e in condizioni difficili. Un esempio perfetto di tecnologia che unisce ingegno e funzionalità.

Come si scrive la soluzione Elicotteri

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

