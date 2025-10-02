Gli aerei dei volovelisti

Anna Gallo | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli aerei dei volovelisti' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIANTI

Perchè la soluzione è Alianti? Gli aerei dei volovelisti, chiamati alianti, sono velivoli senza motore progettati per planare sfruttando le correnti d’aria. Sono strumenti di grande agilità, usati per voli a lunga distanza e competizioni. Gli alianti richiedono abilità e sensibilità per mantenere il volo stabile e preciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli aerei dei volovelisti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alianti

Per risolvere la definizione "Gli aerei dei volovelisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alianti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli aerei dei volovelisti
  • Risposta: ALIANTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
I Imola
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Alianti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli aerei dei volovelisti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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