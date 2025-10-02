Gli aerei dei volovelisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli aerei dei volovelisti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli aerei dei volovelisti' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIANTI

Perchè la soluzione è Alianti? Gli aerei dei volovelisti, chiamati alianti, sono velivoli senza motore progettati per planare sfruttando le correnti d’aria. Sono strumenti di grande agilità, usati per voli a lunga distanza e competizioni. Gli alianti richiedono abilità e sensibilità per mantenere il volo stabile e preciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Alianti' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Gli aerei dei volovelisti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alianti

Per risolvere la definizione "Gli aerei dei volovelisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alianti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli aerei dei volovelisti

Gli aerei dei volovelisti Risposta: ALIANTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno I Imola A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Alianti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli aerei dei volovelisti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.