Gli aerei dei volovelisti
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SOLUZIONE: ALIANTI
Perchè la soluzione è Alianti? Gli aerei dei volovelisti, chiamati alianti, sono velivoli senza motore progettati per planare sfruttando le correnti d’aria. Sono strumenti di grande agilità, usati per voli a lunga distanza e competizioni. Gli alianti richiedono abilità e sensibilità per mantenere il volo stabile e preciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli aerei dei volovelisti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alianti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli aerei dei volovelisti
- Risposta: ALIANTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Alianti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli aerei dei volovelisti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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