Quadrilatero con due soli lati paralleli - Cruciverba

Un quadrilatero con due soli lati paralleli è noto come trapezio. Un trapezio ha quattro lati, di cui due sono paralleli tra loro e gli altri due non lo sono. I due lati paralleli sono chiamati basi del trapezio, mentre gli altri due sono chiamati le gambe o i fianchi. La base più lunga è spesso indicata come base maggiore, mentre la base più corta è chiamata base minore. Le gambe del trapezio possono essere di lunghezza diversa, e la distanza tra le basi è chiamata altezza del trapezio. La somma degli angoli interni di un trapezio è sempre pari a 360 gradi. I trapezi sono presenti in molti contesti geometrici e hanno caratteristiche uniche che li distinguono dagli altri quadrilateri.

