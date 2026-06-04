Ninna : concilia il sonno
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ninna : concilia il sonno' è 'Nanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ninna : concilia il sonno
- Risposta: NANNA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NNA
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Nanna? Quando i bambini hanno bisogno di dormire, spesso ascoltano una dolce ninna. La ninna aiuta a calmarli e a farli sentire protetti, facilitando il loro addormentamento. È un momento speciale che accompagna i piccoli nel viaggio verso il riposo sereno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ninna : concilia il sonno: risposta da 5 lettere
Per risolvere la definizione "Ninna : concilia il sonno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Nanna. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.