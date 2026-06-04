Ninna : concilia il sonno

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ninna : concilia il sonno' è 'Nanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NANNA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ninna : concilia il sonno
  • Risposta: NANNA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NNA
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Nanna? Quando i bambini hanno bisogno di dormire, spesso ascoltano una dolce ninna. La ninna aiuta a calmarli e a farli sentire protetti, facilitando il loro addormentamento. È un momento speciale che accompagna i piccoli nel viaggio verso il riposo sereno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ninna : concilia il sonno: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Ninna : concilia il sonno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Nanna. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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