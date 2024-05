Significato della soluzione per: La dormita dei bimbi

L'idea alla base della ninna nanna è che un canto eseguito da una voce familiare induce i bambini ad addormentarsi. Ninna nanne scritte da famosi compositori di musica classica prendono il nome di berceuse, che è il termine francese per ninna nanna. La più famosa ninna nanna è sicuramente il lied Wiegenlied di Johannes Brahms, scritto dal compositore tedesco per una certa Berta Faber in occasione della nascita del suo secondo figlio. Ninna nanne si trovano nella cultura popolare di tutti i popoli. Una ninna nanna è una melodia rasserenante cantata ai bambini per farli addormentare.

Italiano: Sostantivo: nanna . (gergale) specialmente utilizzato per i bambini ancora piccoli, anche se spesso in modo ironico ed affettuoso con i figli adolescenti, è un termine che fa riferimento al dormire, al dolce dormire "bimbi... a nanna".. Sillabazione: nan | na. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Termini correlati: ninna nanna.