Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni' è 'Skateboard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SKATEBOARD

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni
  • Risposta: SKATEBOARD
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    STAD
  • Inizia con: S
  • Finisce con: D

Perchè la soluzione è Skateboard? Uno skateboard è uno strumento usato per compiere salti e acrobazie. Molti appassionati lo usano per esibirsi in evoluzioni spettacolari, sfruttando la sua struttura leggera e resistente. È un modo divertente e creativo di muoversi, spesso praticato in skatepark o spazi urbani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni: risposta da 10 lettere

La definizione "Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Skateboard. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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