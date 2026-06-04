Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni' è 'Skateboard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni
- Risposta: SKATEBOARD
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: STAD
- Inizia con: S
- Finisce con: D
Perchè la soluzione è Skateboard? Uno skateboard è uno strumento usato per compiere salti e acrobazie. Molti appassionati lo usano per esibirsi in evoluzioni spettacolari, sfruttando la sua struttura leggera e resistente. È un modo divertente e creativo di muoversi, spesso praticato in skatepark o spazi urbani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni: risposta da 10 lettere
La definizione "Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Skateboard. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.