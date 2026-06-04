Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni' è 'Skateboard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S K A T E B O A R D

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni

Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni Risposta: SKATEBOARD

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S T A D

Inizia con: S

S Finisce con: D

Perchè la soluzione è Skateboard? Uno skateboard è uno strumento usato per compiere salti e acrobazie. Molti appassionati lo usano per esibirsi in evoluzioni spettacolari, sfruttando la sua struttura leggera e resistente. È un modo divertente e creativo di muoversi, spesso praticato in skatepark o spazi urbani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni: risposta da 10 lettere

La definizione "Un monopattino con cui si eseguono acrobatiche evoluzioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Skateboard. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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