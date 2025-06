Una tavoletta con le ruote nei cruciverba: la soluzione è Skateboard

SKATEBOARD

Perché la soluzione è Skateboard? Uno skateboard è una piccola tavola con ruote, usata per divertirsi e praticare sport. È un mezzo di trasporto pratico e uno strumento di espressione artistica che permette di eseguire acrobazie e trick. Nato come modo di muoversi in strada, oggi rappresenta anche uno stile di vita e una cultura urbana. È un esempio di come il divertimento possa essere anche arte e abilità.

S Savona

K Kappa

A Ancona

T Torino

E Empoli

B Bologna

O Otranto

A Ancona

R Roma

D Domodossola

