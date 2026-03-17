Li eseguono gli acrobati

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li eseguono gli acrobati' è 'Numeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUMERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li eseguono gli acrobati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li eseguono gli acrobati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Numeri? Gli acrobati sono gli artisti che eseguono numeri complessi e difficili, mettendo in mostra abilità fisiche straordinarie e una grande coordinazione. I loro numeri includono salti, acrobazie e figure che richiedono equilibrio e precisione, spesso eseguite in spettacoli circensi o in performance di alta disciplina. Questi numeri sono il risultato di anni di allenamento e di una perfetta sinergia tra i membri del gruppo. La loro esibizione cattura l’attenzione del pubblico e dimostra un talento unico.

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Li eseguono gli acrobati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Numeri

In presenza della definizione "Li eseguono gli acrobati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li eseguono gli acrobati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Numeri:

N Napoli U Udine M Milano E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li eseguono gli acrobati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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