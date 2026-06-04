Le malattie della pelle

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le malattie della pelle' è 'Cutanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CUTANEE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le malattie della pelle
  • Risposta: CUTANEE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CANE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cutanee? Le malattie della pelle sono condizioni che colpiscono il nostro rivestimento esterno, causando fastidio o alterazioni estetiche. La loro natura può variare da irritazioni lievi a problemi più seri, influenzando il modo in cui ci sentiamo e ci relazioniamo con gli altri ogni giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le malattie della pelle: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le malattie della pelle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cutanee. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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