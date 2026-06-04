Le malattie della pelle
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le malattie della pelle' è 'Cutanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le malattie della pelle
- Risposta: CUTANEE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CANE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Cutanee? Le malattie della pelle sono condizioni che colpiscono il nostro rivestimento esterno, causando fastidio o alterazioni estetiche. La loro natura può variare da irritazioni lievi a problemi più seri, influenzando il modo in cui ci sentiamo e ci relazioniamo con gli altri ogni giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le malattie della pelle: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le malattie della pelle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cutanee. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.