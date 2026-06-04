Ha impersonato Pinocchio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha impersonato Pinocchio' è 'Benigni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha impersonato Pinocchio
- Risposta: BENIGNI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BIGI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Benigni? Benigni ha dato vita a Pinocchio con grande passione, portando sullo schermo un personaggio amato e riconoscibile. La sua interpretazione ha reso il burattino ancora più vivo, catturando l’immaginazione di chi ha visto il film. Un’interpretazione che rimane impressa nella memoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha impersonato Pinocchio: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Ha impersonato Pinocchio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Benigni. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.