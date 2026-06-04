Ha impersonato Pinocchio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha impersonato Pinocchio' è 'Benigni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B E N I G N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha impersonato Pinocchio

Ha impersonato Pinocchio Risposta: BENIGNI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B I G I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Benigni? Benigni ha dato vita a Pinocchio con grande passione, portando sullo schermo un personaggio amato e riconoscibile. La sua interpretazione ha reso il burattino ancora più vivo, catturando l’immaginazione di chi ha visto il film. Un’interpretazione che rimane impressa nella memoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha impersonato Pinocchio: risposta da 7 lettere

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