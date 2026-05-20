Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008' è 'Manolete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANOLETE

La risposta Manolete è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Manolete? Manolete è il nome del celebre torero interpretato da Adrien Brody nel film del 2008. La sua figura è associata alla tradizione spagnola della corrida, simbolo di coraggio e abilità nel combattimento con i toro. La rappresentazione cinematografica ne ripercorre le imprese e le sfide affrontate nel mondo della tauromachia. La sua figura rimane iconica nella cultura popolare, evocando l’immagine di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della corrida.

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Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Manolete

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008

Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008 Risposta: MANOLETE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto L Livorno E Empoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Manolete' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.