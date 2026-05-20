Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008
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SOLUZIONE: MANOLETE
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Perché la soluzione è Manolete? Manolete è il nome del celebre torero interpretato da Adrien Brody nel film del 2008. La sua figura è associata alla tradizione spagnola della corrida, simbolo di coraggio e abilità nel combattimento con i toro. La rappresentazione cinematografica ne ripercorre le imprese e le sfide affrontate nel mondo della tauromachia. La sua figura rimane iconica nella cultura popolare, evocando l’immagine di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della corrida.
Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Manolete
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008
- Risposta: MANOLETE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con famoso: La città del famoso Tartarin
Con torero: Si grida al torero nell arena
Con brody: Iniziali dell attore Brody