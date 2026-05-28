Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson
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SOLUZIONE: BEAN
Perchè la soluzione è Bean? Mr. Bean, interpretato da Rowan Atkinson, è un personaggio comico noto per le sue gag esilaranti e il comportamento spesso ingenuo. La sua presenza sullo schermo diverte grandi e piccini, grazie a situazioni surreali e a un modo di fare tutto suo, che rende ogni scena unica e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bean
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson
- Risposta: BEAN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: N
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Bean' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con buffo: Un po buffo un po tragico
Con impersonato: Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008
Con rowan: Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson