Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson' è 'Bean'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BEAN

Perchè la soluzione è Bean? Mr. Bean, interpretato da Rowan Atkinson, è un personaggio comico noto per le sue gag esilaranti e il comportamento spesso ingenuo. La sua presenza sullo schermo diverte grandi e piccini, grazie a situazioni surreali e a un modo di fare tutto suo, che rende ogni scena unica e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bean

In presenza della definizione "Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bean'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson
  • Risposta: BEAN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: B___
  • Inizia con: B
  • Finisce con: N

Le 4 lettere della soluzione

B Bologna
E Empoli
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Bean' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con buffo: Un po buffo un po tragico 

Con impersonato: Il famoso torero che Adrien Brody ha impersonato in un film del 2008 

Con rowan: Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson 