Gemme di lucentezza vitrea

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gemme di lucentezza vitrea' è 'Opali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O P A L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gemme di lucentezza vitrea

Gemme di lucentezza vitrea Risposta: OPALI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O A I

Inizia con: O

O Finisce con: I

Perchè la soluzione è Opali? Gli opali sono pietre che brillano con lucentezza vitrea, catturando la luce e riflettendo colori diversi. La loro superficie morbida e trasparente crea giochi di luce affascinanti, rendendoli preziosi e amati per la loro bellezza unica e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gemme di lucentezza vitrea: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Gemme di lucentezza vitrea", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Opali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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