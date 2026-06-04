Gemme di lucentezza vitrea

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gemme di lucentezza vitrea' è 'Opali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OPALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gemme di lucentezza vitrea
  • Risposta: OPALI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OAI
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Opali? Gli opali sono pietre che brillano con lucentezza vitrea, catturando la luce e riflettendo colori diversi. La loro superficie morbida e trasparente crea giochi di luce affascinanti, rendendoli preziosi e amati per la loro bellezza unica e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gemme di lucentezza vitrea: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Gemme di lucentezza vitrea", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Opali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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