Gemme di lucentezza vitrea
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gemme di lucentezza vitrea' è 'Opali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gemme di lucentezza vitrea
- Risposta: OPALI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OAI
- Inizia con: O
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Opali? Gli opali sono pietre che brillano con lucentezza vitrea, catturando la luce e riflettendo colori diversi. La loro superficie morbida e trasparente crea giochi di luce affascinanti, rendendoli preziosi e amati per la loro bellezza unica e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gemme di lucentezza vitrea: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Gemme di lucentezza vitrea", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Opali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.