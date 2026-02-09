Gemme di color verde blu

Home / Soluzioni Cruciverba / Gemme di color verde blu

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gemme di color verde blu' è 'Turchesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURCHESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gemme di color verde blu" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gemme di color verde blu". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Turchesi? I turchesi sono pietre preziose caratterizzate da un colore che varia tra il verde e il blu, spesso associate a simboli di protezione e buona fortuna. Questi minerali sono apprezzati fin dall'antichità per la loro bellezza e il loro valore simbolico, trovando impiego in gioielleria e talismani. La loro tonalità unica rende ogni pietra diversa dall'altra, evocando paesaggi marini e cieli sereni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gemme di color verde blu nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Turchesi

Se la definizione "Gemme di color verde blu" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gemme di color verde blu" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Turchesi:

T Torino U Udine R Roma C Como H Hotel E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gemme di color verde blu" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una gemma di color verde bluGemme di color verdeColore verde-blu metallicoMischiato al blu diventa verdeUna raganella di color verde