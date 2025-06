Pietre preziose dalla lucentezza vitrea nei cruciverba: la soluzione è Opali

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietre preziose dalla lucentezza vitrea

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietre preziose dalla lucentezza vitrea' è 'Opali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPALI

Curiosità e Significato... La parola Opali è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Opali.

Perché la soluzione è Opali? Gli opali sono pietre preziose note per la loro straordinaria lucentezza vitrea e i giochi di colore che cambiano con la luce. Questa gemma affascina per la sua iridescenza unica, spesso associata a magia e mistero. Utilizzate fin dall'antichità come amuleti, gli opali continuano a incantare, rappresentando eleganza e originalità in ogni gioiello.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pietre non preziosePietre preziose di color gialloPietre preziose intagliateRosse pietre preziosePietre preziose di colore violetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Pietre preziose dalla lucentezza vitrea"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

C R I O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERINO" CERINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.