Gemma di lucentezza vitrea nei cruciverba: la soluzione è Opale

Home / Soluzioni Cruciverba / Gemma di lucentezza vitrea

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gemma di lucentezza vitrea' è 'Opale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPALE

Curiosità e Significato di Opale

Approfondisci la parola di 5 lettere Opale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Opale? L'opale è una gemma preziosa apprezzata per la sua lucentezza unica e i giochi di colore che cambiano a seconda dell'angolazione. La sua superficie può sembrare traslucida o vitrea, catturando la luce in modo magico. Simbolo di creatività e spontaneità, l'opale affascina chiunque ne ammiri la bellezza iridescente, rendendola uno dei cristalli più affascinanti del mondo naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha lucentezza vitreaPietre preziose dalla lucentezza vitreaGemma giallaUna lucentezza lunareVitrea trasparente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Opale

Se "Gemma di lucentezza vitrea" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T V T E N R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENTITRE" VENTITRE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.