La gallina del Lupo Alberto
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La gallina del Lupo Alberto
- Risposta: MARTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MRA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Marta? MARTA si prende cura della gallina del Lupo Alberto, un personaggio amato che vive nel mondo di un fumetto. La sua presenza rende le storie più vivaci e divertenti, creando un legame speciale tra i personaggi e chi le segue con affetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La gallina del Lupo Alberto: risposta da 5 lettere
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