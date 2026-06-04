La gallina del Lupo Alberto

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La gallina del Lupo Alberto' è 'Marta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MARTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La gallina del Lupo Alberto
  • Risposta: MARTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MRA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Marta? MARTA si prende cura della gallina del Lupo Alberto, un personaggio amato che vive nel mondo di un fumetto. La sua presenza rende le storie più vivaci e divertenti, creando un legame speciale tra i personaggi e chi le segue con affetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La gallina del Lupo Alberto: risposta da 5 lettere

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