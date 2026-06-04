La gallina del Lupo Alberto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La gallina del Lupo Alberto' è 'Marta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La gallina del Lupo Alberto

La gallina del Lupo Alberto Risposta: MARTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M R A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Marta? MARTA si prende cura della gallina del Lupo Alberto, un personaggio amato che vive nel mondo di un fumetto. La sua presenza rende le storie più vivaci e divertenti, creando un legame speciale tra i personaggi e chi le segue con affetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La gallina del Lupo Alberto: risposta da 5 lettere

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