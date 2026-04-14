Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto' è 'Esilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESILIO

Perché la soluzione è Esilio? L'esilio rappresenta la condizione di chi viene costretto a vivere lontano dalla propria terra, spesso come punizione o per motivi politici. Dante Alighieri, celebre poeta italiano, visse l'esilio dopo la condanna a morte e la perdita dei diritti civili, che lo spinsero a lasciare Firenze e a cercare rifugio altrove. Anche Carlo Alberto, re di Sardegna, affrontò l'esilio in momenti difficili della sua vita politica, lontano dal trono e dalla sua gente. La storia di queste figure testimonia quanto l'esilio possa segnare profondamente la vita di una persona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esilio

In presenza della definizione "Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto" conferma che la soluzione 'Esilio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Esilio

E Empoli S Savona I Imola L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo subirono anche Dante Alighieri e Carlo Alberto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esilio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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