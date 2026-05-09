Meglio un uovo oggi che una gallina

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Meglio un uovo oggi che una gallina' è 'Domani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOMANI

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Perché la soluzione è Domani? L'espressione suggerisce che è preferibile accontentarsi di un beneficio certo nel presente piuttosto che rischiare di perdere tutto aspettando qualcosa di incerto in futuro. La frase evidenzia l'importanza di valutare con attenzione le opportunità offerte dal momento attuale, considerando i rischi legati all'indecisione o alla speranza di un vantaggio più grande che potrebbe non arrivare mai. La scelta tra il presente e il futuro spesso implica una valutazione del valore immediato rispetto a quello potenziale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Meglio un uovo oggi che una gallina". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Meglio un uovo oggi che una gallina nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Domani

La definizione "Meglio un uovo oggi che una gallina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Meglio un uovo oggi che una gallina" conferma che la soluzione 'Domani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Domani

D Domodossola O Otranto M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Meglio un uovo oggi che una gallina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Domani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Massima di GoddardIl giorno in cui è... troppo tardiIl giorno in cui hanno sempre inizio i buoni propositiMeglio un uovo oggi che una domaniRiuscire a cavarsela alla bell e meglioUn liquore a base d uovoIeri San oggi MeazzaLe fotocamere di oggi