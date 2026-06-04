Lo è la folla in tripudio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la folla in tripudio' è 'Osannante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è la folla in tripudio
- Risposta: OSANNANTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ONNE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Osannante? Un OSANNANTE è chi si lascia trasportare dall'entusiasmo di una folla in tripudio, condividendo la gioia collettiva senza riserve. La sua espressione si fonde con l'energia del momento, creando un’atmosfera di festa e di forte coinvolgimento emotivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è la folla in tripudio: risposta da 9 lettere
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