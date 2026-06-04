Lo è la folla in tripudio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la folla in tripudio' è 'Osannante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O S A N N A N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è la folla in tripudio

Lo è la folla in tripudio Risposta: OSANNANTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O N N E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Osannante? Un OSANNANTE è chi si lascia trasportare dall'entusiasmo di una folla in tripudio, condividendo la gioia collettiva senza riserve. La sua espressione si fonde con l'energia del momento, creando un’atmosfera di festa e di forte coinvolgimento emotivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è la folla in tripudio: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Lo è la folla in tripudio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Osannante. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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