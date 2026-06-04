Lo è la folla in tripudio

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la folla in tripudio' è 'Osannante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OSANNANTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è la folla in tripudio
  • Risposta: OSANNANTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ONNE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Osannante? Un OSANNANTE è chi si lascia trasportare dall'entusiasmo di una folla in tripudio, condividendo la gioia collettiva senza riserve. La sua espressione si fonde con l'energia del momento, creando un’atmosfera di festa e di forte coinvolgimento emotivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è la folla in tripudio: risposta da 9 lettere

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