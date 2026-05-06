Folla numerosa calca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Folla numerosa calca' è 'Ressa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESSA

Perché la soluzione è Ressa? La RESSA è una folla numerosa calca che si forma in occasioni di eventi pubblici o manifestazioni, creando un flusso intenso di persone che si muovono e si accalcano in uno spazio ristretto. Questa massa compatta può generare sensazioni di pressione e disorientamento, spesso accompagnate da un senso di confusione tra i partecipanti. La presenza di una RESSA può influenzare significativamente l’organizzazione di un evento, richiedendo misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Folla numerosa calca". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Folla numerosa calca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ressa

Per risolvere la definizione "Folla numerosa calca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Folla numerosa calca" conferma che la soluzione 'Ressa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ressa

R Roma E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Folla numerosa calca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ressa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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