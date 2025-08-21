Lo gridò la folla accogliendo il Redentore nei cruciverba: la soluzione è Osanna

OSANNA

Curiosità e Significato di Osanna

La soluzione Osanna di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Osanna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Osanna? Quando la folla si scatenò in un'ovazione entusiasta, elevando un grido di gioia e adorazione per il Salvatore, si manifestò un’espressione di profonda venerazione. Questo coro di acclamazioni rappresenta un gesto di riconoscimento e lode che si elevò con forza e passione. È proprio questo entusiasmo condiviso che si traduce in un’esclamazione di riverenza e speranza, simbolo di fede e devozione collettiva.

Come si scrive la soluzione Osanna

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo gridò la folla accogliendo il Redentore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

