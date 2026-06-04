Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia
- Risposta: BORSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BRO
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Borso? Il duca d Este è noto per aver posseduto una Bibbia molto preziosa, simbolo di grande cultura e ricchezza. La sua collezione di testi sacri rifletteva il suo amore per l'arte e la spiritualità, lasciando un segno duraturo nel patrimonio storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia: risposta da 5 lettere
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