Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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BORSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia
  • Risposta: BORSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BRO
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Borso? Il duca d Este è noto per aver posseduto una Bibbia molto preziosa, simbolo di grande cultura e ricchezza. La sua collezione di testi sacri rifletteva il suo amore per l'arte e la spiritualità, lasciando un segno duraturo nel patrimonio storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Borso. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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