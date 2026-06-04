Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia' è 'Borso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O R S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia

Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia Risposta: BORSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B R O

Inizia con: B

B Finisce con: O

Perchè la soluzione è Borso? Il duca d Este è noto per aver posseduto una Bibbia molto preziosa, simbolo di grande cultura e ricchezza. La sua collezione di testi sacri rifletteva il suo amore per l'arte e la spiritualità, lasciando un segno duraturo nel patrimonio storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Il duca d Este ricordato per una preziosa Bibbia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Borso. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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