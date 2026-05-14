La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia' è 'Geronimiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERONIMIANA

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Perché la soluzione è Geronimiana? La parola GERONIMIANA si riferisce alla traduzione della Bibbia realizzata da san Girolamo, uno dei testi più importanti della cristianità. Questa versione, nota anche come Vulgata, ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidare la dottrina e la cultura religiosa dell’epoca. La GERONIMIANA rappresenta quindi un'opera di grande valore storico e spirituale, che ha influenzato molte generazioni di fedeli e studiosi. La sua importanza si rispecchia nella diffusione del messaggio cristiano attraverso i secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Geronimiana

La definizione "La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia" conferma che la soluzione 'Geronimiana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Geronimiana

G Genova E Empoli R Roma O Otranto N Napoli I Imola M Milano I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La traduzione che san Girolamo fece della Bibbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Geronimiana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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