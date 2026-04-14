Un personaggio della Bibbia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un personaggio della Bibbia' è 'Isacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISACCO

Perché la soluzione è Isacco? Isacco, figura importante nelle narrazioni bibliche, rappresenta l'antenato delle tribù di Israele. Figlio di Abramo e Sara, la sua vita è segnata da momenti significativi come il sacrificio e la promessa divina di una discendenza numerosa. La sua storia è strettamente collegata al patto tra Dio e il suo popolo, simbolo di fede e obbedienza. La sua presenza nel racconto biblico contribuisce a definire il patrimonio spirituale e culturale di molte generazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un personaggio della Bibbia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un personaggio della Bibbia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Isacco

La definizione "Un personaggio della Bibbia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un personaggio della Bibbia" conferma che la soluzione 'Isacco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Isacco

I Imola S Savona A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un personaggio della Bibbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isacco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il padre di Giacobbell padre di Esaù e GiacobbeSposò RebeccaUn personaggio di Paolo VillaggioPersonaggio femminile de Il dottor ZivagoPersonaggio dei fumetti del secolo scorso: AbnerEsegue ciecamente delicati incarichi ad un personaggio potenteUn personaggio fantastico come Shrek