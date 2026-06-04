La disfunzione che provoca il gigantismo

Home / Soluzioni Cruciverba / La disfunzione che provoca il gigantismo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La disfunzione che provoca il gigantismo' è 'Acromegalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A C R O M E G A L I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La disfunzione che provoca il gigantismo

La disfunzione che provoca il gigantismo Risposta: ACROMEGALIA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 6

6 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A M A L A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Acromegalia? L'acromegalia è una condizione causata da un eccesso di crescita di tessuti e ossa, portando a un ingrossamento visibile di mani, piedi e volto. Questa alterazione deriva da un problema che interessa le ghiandole endocrine, influenzando la normale produzione di ormoni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Acromegalia' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La disfunzione che provoca il gigantismo: risposta da 11 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La disfunzione che provoca il gigantismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Acromegalia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'disfunzione'