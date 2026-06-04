La disfunzione che provoca il gigantismo
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La disfunzione che provoca il gigantismo' è 'Acromegalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La disfunzione che provoca il gigantismo
- Risposta: ACROMEGALIA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 6
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AMALA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Acromegalia? L'acromegalia è una condizione causata da un eccesso di crescita di tessuti e ossa, portando a un ingrossamento visibile di mani, piedi e volto. Questa alterazione deriva da un problema che interessa le ghiandole endocrine, influenzando la normale produzione di ormoni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La disfunzione che provoca il gigantismo: risposta da 11 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La disfunzione che provoca il gigantismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Acromegalia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.