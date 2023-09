Provoca mal di denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provoca mal di denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARIE

Significato/Curiosita : Provoca mal di denti

come dolori auricolari, mal di denti e mal di testa. viene anche utilizzato come antitosse. il fosfato di codeina provoca costipazione, per cui viene... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la carie dentaria (dal latino caries, «corrosione, putrefazione») è una malattia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

