La provoca il bacillo di Koch

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La provoca il bacillo di Koch' è 'Tubercolosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUBERCOLOSI

La risposta Tubercolosi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tubercolosi? La tubercolosi è una malattia infettiva causata dal bacillo di Koch, un batterio che può colpire principalmente i polmoni ma anche altri organi. Questa infezione si trasmette attraverso l'aria, quando una persona infetta starnutisce o tossisce. I sintomi più comuni includono tosse persistente, perdita di peso e febbre. La diagnosi viene effettuata tramite esami specifici e il trattamento consiste in una terapia farmacologica prolungata. La prevenzione è fondamentale per evitare la diffusione della malattia.

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La provoca il bacillo di Koch nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tubercolosi

In presenza della definizione "La provoca il bacillo di Koch", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tubercolosi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La provoca il bacillo di Koch

La provoca il bacillo di Koch Risposta: TUBERCOLOSI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: T__________

T__________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

T Torino U Udine B Bologna E Empoli R Roma C Como O Otranto L Livorno O Otranto S Savona I Imola

La soluzione 'Tubercolosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La provoca il bacillo di Koch". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.