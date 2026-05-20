La provoca il bacillo di Koch
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SOLUZIONE: TUBERCOLOSI
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Perché la soluzione è Tubercolosi? La tubercolosi è una malattia infettiva causata dal bacillo di Koch, un batterio che può colpire principalmente i polmoni ma anche altri organi. Questa infezione si trasmette attraverso l'aria, quando una persona infetta starnutisce o tossisce. I sintomi più comuni includono tosse persistente, perdita di peso e febbre. La diagnosi viene effettuata tramite esami specifici e il trattamento consiste in una terapia farmacologica prolungata. La prevenzione è fondamentale per evitare la diffusione della malattia.
La provoca il bacillo di Koch nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tubercolosi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La provoca il bacillo di Koch
- Risposta: TUBERCOLOSI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Tubercolosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La provoca il bacillo di Koch". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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