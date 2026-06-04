Davano risposte sibilline agli antichi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Davano risposte sibilline agli antichi' è 'Oracoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R A C O L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Davano risposte sibilline agli antichi

Davano risposte sibilline agli antichi Risposta: ORACOLI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O C O I

Inizia con: O

O Finisce con: I

Perchè la soluzione è Oracoli? Gli oracoli erano figure misteriose che offrivano risposte enigmatiche agli antichi, lasciando spesso interpretazioni aperte e ambigue. La loro presenza affascinava e incuriosiva, creando un alone di mistero attorno alle loro parole. Questi messaggi lasciavano spazio a molteplici significati e riflessioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Davano risposte sibilline agli antichi: risposta da 7 lettere

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