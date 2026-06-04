Davano risposte sibilline agli antichi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Davano risposte sibilline agli antichi' è 'Oracoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Davano risposte sibilline agli antichi
- Risposta: ORACOLI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OCOI
- Inizia con: O
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Oracoli? Gli oracoli erano figure misteriose che offrivano risposte enigmatiche agli antichi, lasciando spesso interpretazioni aperte e ambigue. La loro presenza affascinava e incuriosiva, creando un alone di mistero attorno alle loro parole. Questi messaggi lasciavano spazio a molteplici significati e riflessioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Davano risposte sibilline agli antichi: risposta da 7 lettere
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