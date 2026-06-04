Davano risposte sibilline agli antichi

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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ORACOLI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Davano risposte sibilline agli antichi
  • Risposta: ORACOLI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OCOI
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Oracoli? Gli oracoli erano figure misteriose che offrivano risposte enigmatiche agli antichi, lasciando spesso interpretazioni aperte e ambigue. La loro presenza affascinava e incuriosiva, creando un alone di mistero attorno alle loro parole. Questi messaggi lasciavano spazio a molteplici significati e riflessioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Davano risposte sibilline agli antichi: risposta da 7 lettere

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