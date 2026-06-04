Il corto mantello degli antichi pellegrini

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il corto mantello degli antichi pellegrini' è 'Sanrocchino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A N R O C C H I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il corto mantello degli antichi pellegrini

Il corto mantello degli antichi pellegrini Risposta: SANROCCHINO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 4

4 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O H I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sanrocchino? Il SANROCCHINO è un breve mantello che gli antichi pellegrini indossavano per proteggersi dal freddo e dalla pioggia durante i loro viaggi. Leggero e pratico, accompagnava le loro giornate di cammino, diventando simbolo di semplicità e dedizione lungo le strade percorse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il corto mantello degli antichi pellegrini: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Il corto mantello degli antichi pellegrini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Sanrocchino. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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