Il corto mantello degli antichi pellegrini
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il corto mantello degli antichi pellegrini
- Risposta: SANROCCHINO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 4
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOHIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sanrocchino? Il SANROCCHINO è un breve mantello che gli antichi pellegrini indossavano per proteggersi dal freddo e dalla pioggia durante i loro viaggi. Leggero e pratico, accompagnava le loro giornate di cammino, diventando simbolo di semplicità e dedizione lungo le strade percorse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il corto mantello degli antichi pellegrini: risposta da 11 lettere
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