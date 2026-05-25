La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori
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SOLUZIONE: CAVEA
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Perché la soluzione è Cavea? La cavea è quella parte degli anfiteatri antichi che ospitava il pubblico. Si tratta di un settore costruito con gradinate che permetteva a tutti di assistere agli spettacoli. La sua struttura era pensata per garantire una buona visuale e un'acustica ottimale. La cavea rappresentava il cuore dell'evento, dove gli spettatori potevano vivere l'emozione del momento.
La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cavea
In presenza della definizione "La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavea'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori
- Risposta: CAVEA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cavea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con antichi: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole
Con anfiteatri: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole
Con riservata: Nelle case signorili è riservata ai domestici