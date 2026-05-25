La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori

Paola Cammarota | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori' è 'Cavea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVEA

Vuoi approfondire la risposta Cavea? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Cavea? La cavea è quella parte degli anfiteatri antichi che ospitava il pubblico. Si tratta di un settore costruito con gradinate che permetteva a tutti di assistere agli spettacoli. La sua struttura era pensata per garantire una buona visuale e un'acustica ottimale. La cavea rappresentava il cuore dell'evento, dove gli spettatori potevano vivere l'emozione del momento.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cavea'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cavea

In presenza della definizione "La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavea'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori
  • Risposta: CAVEA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
V Venezia
E Empoli
A Ancona

La soluzione 'Cavea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La parte del palcoscenico più vicina agli spettatori L uscita riservata agli artisti Relativo agli antichi abitatori della Britannia Una zona riservata in un locale pubblico Le aree riservate agli spettatori allo stadio 

Altre definizioni collegate

Con antichi: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole 

Con anfiteatri: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole 

Con riservata: Nelle case signorili è riservata ai domestici 