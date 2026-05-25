La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori' è 'Cavea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVEA

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Perché la soluzione è Cavea? La cavea è quella parte degli anfiteatri antichi che ospitava il pubblico. Si tratta di un settore costruito con gradinate che permetteva a tutti di assistere agli spettacoli. La sua struttura era pensata per garantire una buona visuale e un'acustica ottimale. La cavea rappresentava il cuore dell'evento, dove gli spettatori potevano vivere l'emozione del momento.

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La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cavea

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Lettere, schema e soluzione Definizione: La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori

La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori Risposta: CAVEA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona V Venezia E Empoli A Ancona

La soluzione 'Cavea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.