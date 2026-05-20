Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole
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SOLUZIONE: VELARI
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Perché la soluzione è Velari? Nel passato, nelle antiche strutture come gli anfiteatri, si utilizzavano veli per proteggere gli spettatori dal caldo eccessivo o dalla luce diretta del sole. Questi veli, chiamati anche velari, servivano a creare zone d'ombra e garantire un maggiore comfort durante gli eventi pubblici. La presenza di tali veli contribuiva a migliorare l'esperienza degli spettatori, mantenendo l'ambiente più fresco e vivibile. La loro funzione era essenziale per la buona riuscita delle manifestazioni all'aperto.
Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Velari
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole
- Risposta: VELARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Velari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con anfiteatri: Gli antichi anfiteatri
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