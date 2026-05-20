Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole' è 'Velari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELARI

La risposta Velari è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Velari? Nel passato, nelle antiche strutture come gli anfiteatri, si utilizzavano veli per proteggere gli spettatori dal caldo eccessivo o dalla luce diretta del sole. Questi veli, chiamati anche velari, servivano a creare zone d'ombra e garantire un maggiore comfort durante gli eventi pubblici. La presenza di tali veli contribuiva a migliorare l'esperienza degli spettatori, mantenendo l'ambiente più fresco e vivibile. La loro funzione era essenziale per la buona riuscita delle manifestazioni all'aperto.

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Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Velari

Se la definizione "Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Velari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole

Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole Risposta: VELARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: V_____

V_____ Inizia con: V

V Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Velari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.