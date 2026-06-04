I coperchi delle biro

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I coperchi delle biro' è 'Cappucci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A P P U C C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I coperchi delle biro

I coperchi delle biro Risposta: CAPPUCCI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C P C I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cappucci? I cappucci delle biro sono quei piccoli copri che si infilano sulla punta della penna, evitando che si secchi l'inchiostro. Sono utili per mantenere la scrittura fluida e proteggere la punta da polvere o danni quando non si usa la penna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I coperchi delle biro: risposta da 8 lettere

La definizione "I coperchi delle biro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cappucci. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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