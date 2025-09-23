Fanno girare certi coperchi

Anna Gallo | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fanno girare certi coperchi' è 'Cerniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNIERE

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Perché la soluzione è Cerniere? Le cerniere sono quei piccoli componenti che permettono ai coperchi di aprirsi e chiudersi facilmente. Sono ideali per mobili, armadi e scatole, offrendo funzionalità e praticità. Senza di loro, sarebbe difficile utilizzare molti oggetti di uso quotidiano. La loro presenza garantisce un movimento fluido e stabile, rendendo più comodo l'accesso agli spazi nascosti. Sono davvero indispensabili in molte situazioni domestiche e professionali.

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Fanno girare certi coperchi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cerniere

Se la definizione "Fanno girare certi coperchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cerniere'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fanno girare certi coperchi
  • Risposta: CERNIERE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como
E Empoli
R Roma
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Cerniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno girare certi coperchi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con girare: Girare le spalle 

Con certi: È alto in certi personaggi 