Fanno girare certi coperchi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fanno girare certi coperchi' è 'Cerniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CERNIERE
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Perché la soluzione è Cerniere? Le cerniere sono quei piccoli componenti che permettono ai coperchi di aprirsi e chiudersi facilmente. Sono ideali per mobili, armadi e scatole, offrendo funzionalità e praticità. Senza di loro, sarebbe difficile utilizzare molti oggetti di uso quotidiano. La loro presenza garantisce un movimento fluido e stabile, rendendo più comodo l'accesso agli spazi nascosti. Sono davvero indispensabili in molte situazioni domestiche e professionali.
Fanno girare certi coperchi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cerniere
Se la definizione "Fanno girare certi coperchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cerniere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fanno girare certi coperchi
- Risposta: CERNIERE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cerniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno girare certi coperchi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fanno: Ne fanno parte le Seicelle
Con girare: Girare le spalle
Con certi: È alto in certi personaggi