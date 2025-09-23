Fanno girare certi coperchi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fanno girare certi coperchi' è 'Cerniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNIERE

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Perché la soluzione è Cerniere? Le cerniere sono quei piccoli componenti che permettono ai coperchi di aprirsi e chiudersi facilmente. Sono ideali per mobili, armadi e scatole, offrendo funzionalità e praticità. Senza di loro, sarebbe difficile utilizzare molti oggetti di uso quotidiano. La loro presenza garantisce un movimento fluido e stabile, rendendo più comodo l'accesso agli spazi nascosti. Sono davvero indispensabili in molte situazioni domestiche e professionali.

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Fanno girare certi coperchi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cerniere

Se la definizione "Fanno girare certi coperchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cerniere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fanno girare certi coperchi

Fanno girare certi coperchi Risposta: CERNIERE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como E Empoli R Roma N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Cerniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno girare certi coperchi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.