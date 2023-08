Penna a = biro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penna a = biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SFERA

Significato/Curiosita : Penna a = biro

La penna a sfera, o anche biro dal nome del suo inventore lászló bíró, è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sfera (disambigua). la sfera (dal greco antico: sfaa, sphaîra) è il solido geometrico costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Penna a = biro : penna; biro; La penna del chitarrista; Tratto di penna o matita; La fata romanzo di Daniel penna c del 1987; Vi s intingeva la penna ; Vi si intingeva la penna d oca; Tracciare parole su carta con matita o penna ; Un marchio di biro ; Il ricambio della biro ; Località del Pavese ove gli Austriaci subiro no due sconfitte; La Soubiro us di Lourdes; Non lo ha la biro ;

Cerca altre Definizioni