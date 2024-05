La Soluzione ♚ Un marchio su biro rasoi e accendini

: BIC

Curiosità su Un marchio su biro rasoi e accendini: Gran successo ottenuto e l'affermazione in questo campo ha iniziato a produrre accendini, rasoi da barba e altri prodotti usa e getta. la bic fu fondata... La Bic è un'azienda con sede a Clichy, Francia, fondata nel 1945 dal barone di origine valdostana Marcel Bich, capofila nella produzione di materiale da cancelleria come ad esempio la classica penna a sfera (il nome Bic deriva tra l'altro dall'abbreviazione del suo cognome). Dopo il gran successo ottenuto e l'affermazione in questo campo ha iniziato a produrre accendini, rasoi da barba e altri prodotti usa e getta.

