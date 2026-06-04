Si consegna al barista

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si consegna al barista' è 'Scontrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCONTRINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si consegna al barista
  • Risposta: SCONTRINO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SNIO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scontrino? Quando ordini al bar, ti viene consegnato un piccolo pezzo di carta che attesta ciò che hai preso. Questo documento serve a ricordare cosa hai consumato e a pagare correttamente. È un modo semplice per tenere traccia degli acquisti fatti durante la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si consegna al barista: risposta da 9 lettere

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