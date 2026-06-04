Si consegna al barista

Home / Soluzioni Cruciverba / Si consegna al barista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si consegna al barista' è 'Scontrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O N T R I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si consegna al barista

Si consegna al barista Risposta: SCONTRINO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S N I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scontrino? Quando ordini al bar, ti viene consegnato un piccolo pezzo di carta che attesta ciò che hai preso. Questo documento serve a ricordare cosa hai consumato e a pagare correttamente. È un modo semplice per tenere traccia degli acquisti fatti durante la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Scontrino' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si consegna al barista: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Si consegna al barista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Scontrino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'consegna'