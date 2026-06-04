Si consegna al barista
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si consegna al barista' è 'Scontrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si consegna al barista
- Risposta: SCONTRINO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SNIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Scontrino? Quando ordini al bar, ti viene consegnato un piccolo pezzo di carta che attesta ciò che hai preso. Questo documento serve a ricordare cosa hai consumato e a pagare correttamente. È un modo semplice per tenere traccia degli acquisti fatti durante la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si consegna al barista: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Si consegna al barista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Scontrino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.