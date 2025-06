Lo riempie il barista al bevitore nei cruciverba: la soluzione è Bicchiere

BICCHIERE

Curiosità e Significato di Bicchiere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bicchiere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bicchiere.

Perché la soluzione è Bicchiere? Bicchiere è un contenitore di vetro o plastica usato per bere bevande come acqua, vino o birra. È l'oggetto che il barista riempie per offrire una bevanda al cliente, diventando simbolo di convivialità e momenti di relax. Con un bicchiere in mano, ogni sorso diventa un piacere condiviso e un gesto di cortesia.

Come si scrive la soluzione Bicchiere

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo riempie il barista al bevitore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

