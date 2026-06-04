Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta' è 'Il Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta
- Risposta: ILGUASTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 2-6
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: ILGSO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Il Guasto? Quando entra qualcuno che ha bisogno di aiuto, ci assicuriamo di farlo sentire a suo agio immediatamente. È importante accogliere con gentilezza e cordialità, creando un ambiente accogliente per chi si presenta, anche se si tratta di un problema o di un disagio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Il Guasto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.