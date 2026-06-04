Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta' è 'Il Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ILGUASTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta
  • Risposta: ILGUASTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 2-6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ILGSO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Il Guasto? Quando entra qualcuno che ha bisogno di aiuto, ci assicuriamo di farlo sentire a suo agio immediatamente. È importante accogliere con gentilezza e cordialità, creando un ambiente accogliente per chi si presenta, anche se si tratta di un problema o di un disagio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Il Guasto'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Il Guasto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'facciamo'

Cruciverba con 'subito'

Cruciverba con 'quando'