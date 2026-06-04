Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta' è 'Il Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I L G U A S T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta

Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta Risposta: ILGUASTO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 2-6

2-6 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: I L G S O

Inizia con: I

I Finisce con: O

Perchè la soluzione è Il Guasto? Quando entra qualcuno che ha bisogno di aiuto, ci assicuriamo di farlo sentire a suo agio immediatamente. È importante accogliere con gentilezza e cordialità, creando un ambiente accogliente per chi si presenta, anche se si tratta di un problema o di un disagio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi è che facciamo subito accomodare quando si presenta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Il Guasto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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