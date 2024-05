La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Se nega l inizio si trova subito in uno stato africano

Nome proprio

Il Senegal (AFI: /sene'gal/ o /'snegal/), ufficialmente Repubblica del Senegal (in francese République du Sénégal, /epyblik dy senegal/; in wolof Réewum Senegaal) è uno Stato dell'Africa occidentale, con capitale Dakar. Il territorio si estende per circa 200000 km² nell'estrema parte occidentale dell'Africa sudanese, sulla sinistra idrografica del fiume omonimo e sui bacini idrografici di alcuni fiumi minori; ad ovest si affaccia sull'oceano Atlantico.

Senegal ( approfondimento) m

(toponimo) (geografia) stato dell'Africa del nord, che confina con la Mauritania, il Mali, la Guinea, la Guinea-Bissau e la Gambia, e la cui capitale è Dakar

Sillabazione

Sè | ne | gal

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate