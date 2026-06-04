Un boccone affogato

Home / Soluzioni Cruciverba / Un boccone affogato

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un boccone affogato' è 'Esca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un boccone affogato

Un boccone affogato Risposta: ESCA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: E C A

Inizia con: E

E Finisce con: A

Perchè la soluzione è Esca? Un boccone affogato è un piccolo dolce o snack immerso in una crema o salsa, che ne esalta il sapore. Esce spesso come dessert o merenda, regalando un momento di piacere intenso. La combinazione di consistenze e gusti rende questa esperienza irresistibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Esca' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un boccone affogato: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un boccone affogato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Esca. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'boccone'