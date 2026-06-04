Un boccone affogato
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un boccone affogato' è 'Esca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un boccone affogato
- Risposta: ESCA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ECA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Esca? Un boccone affogato è un piccolo dolce o snack immerso in una crema o salsa, che ne esalta il sapore. Esce spesso come dessert o merenda, regalando un momento di piacere intenso. La combinazione di consistenze e gusti rende questa esperienza irresistibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un boccone affogato: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un boccone affogato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Esca. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.