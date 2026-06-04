Un boccone affogato

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un boccone affogato' è 'Esca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESCA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un boccone affogato
  • Risposta: ESCA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ECA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Esca? Un boccone affogato è un piccolo dolce o snack immerso in una crema o salsa, che ne esalta il sapore. Esce spesso come dessert o merenda, regalando un momento di piacere intenso. La combinazione di consistenze e gusti rende questa esperienza irresistibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un boccone affogato: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un boccone affogato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Esca. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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