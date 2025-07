Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle nei cruciverba: la soluzione è Genovese

Home / Soluzioni Cruciverba / Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle' è 'Genovese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENOVESE

Curiosità e Significato di Genovese

Vuoi sapere di più su Genovese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Genovese.

Perché la soluzione è Genovese? Il termine Genovese si riferisce a una salsa classica della cucina ligure, famosa per il suo sapore ricco e delicato, ottenuto da un soffritto di cipolle, carne e vino bianco. È un condimento perfetto per la pasta, che si distingue per la lunga cottura che intensifica i sapori. La parola richiama la tradizione culinaria di Genova, simbolo di gusto e autenticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Usa un bastone biancoQuello bianco è pregiatoForniscono agli e cipolleErmanno il compianto autore di Mistero napoletanoDal 2007 si chiama friulano bianco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Genovese

Stai cercando la risposta alla definizione "Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S T O A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGOSTO" AGOSTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.