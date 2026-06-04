Bellissima orchidea coltivata nelle serre
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bellissima orchidea coltivata nelle serre' è 'Cattleya'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bellissima orchidea coltivata nelle serre
- Risposta: CATTLEYA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTEA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cattleya? La Cattleya è una splendida orchidea coltivata in serre, famosa per i suoi fiori grandi e colorati. La sua bellezza affascina chi la osserva e richiede cure speciali per mantenere intatta la sua grazia. È un vero spettacolo naturale che conquista gli appassionati di piante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bellissima orchidea coltivata nelle serre: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Bellissima orchidea coltivata nelle serre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cattleya. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.