Bellissima orchidea coltivata nelle serre

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bellissima orchidea coltivata nelle serre' è 'Cattleya'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A T T L E Y A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bellissima orchidea coltivata nelle serre

Bellissima orchidea coltivata nelle serre Risposta: CATTLEYA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T E A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cattleya? La Cattleya è una splendida orchidea coltivata in serre, famosa per i suoi fiori grandi e colorati. La sua bellezza affascina chi la osserva e richiede cure speciali per mantenere intatta la sua grazia. È un vero spettacolo naturale che conquista gli appassionati di piante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bellissima orchidea coltivata nelle serre: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Bellissima orchidea coltivata nelle serre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cattleya. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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