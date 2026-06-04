Bellissima orchidea coltivata nelle serre

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bellissima orchidea coltivata nelle serre' è 'Cattleya'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CATTLEYA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bellissima orchidea coltivata nelle serre
  • Risposta: CATTLEYA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTEA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cattleya? La Cattleya è una splendida orchidea coltivata in serre, famosa per i suoi fiori grandi e colorati. La sua bellezza affascina chi la osserva e richiede cure speciali per mantenere intatta la sua grazia. È un vero spettacolo naturale che conquista gli appassionati di piante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bellissima orchidea coltivata nelle serre: risposta da 8 lettere

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