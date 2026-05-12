La bellissima modella di Prassitele

Home / Soluzioni Cruciverba / La bellissima modella di Prassitele

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La bellissima modella di Prassitele' è 'Frine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRINE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Frine? Frine, celebre modella dell'antica Grecia, è conosciuta per la sua straordinaria bellezza e il fascino che esercitava su tutti i suoi contemporanei. La sua avvenenza e grazia sono state tramandate attraverso le opere d’arte e le testimonianze storiche, rendendola un’icona di eleganza e stile. La sua presenza aveva un impatto notevole sulla cultura dell’epoca, diventando simbolo di raffinatezza e charme. La sua figura incarna l’ideale estetico di quell’epoca, distinguendosi per la sua straordinaria bellezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La bellissima modella di Prassitele". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La bellissima modella di Prassitele nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Frine

Per risolvere la definizione "La bellissima modella di Prassitele", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La bellissima modella di Prassitele" conferma che la soluzione 'Frine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Frine

F Firenze R Roma I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La bellissima modella di Prassitele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L etera greca che fu assolta per la sua bellezzaCortigiana greca celebre per la sua bellezzaLa celebre modella di PrassiteleLa città di una nota Venere di PrassiteleLa Shayk modella russaDeve esserlo l attrice o la modellaLa Yespica modella