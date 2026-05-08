Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali

Home / Soluzioni Cruciverba / Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali' è 'Aiola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIOLA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Aiola? L'aiola è una piccola area delimitata, spesso circondata da bordure, e coltivata con piante ornamentali per abbellire giardini, cortili e spazi pubblici. La sua configurazione permette di creare punti focali, aggiungendo colore e vivacità all'ambiente circostante. La cura e la scelta delle piante contribuiscono a valorizzare l'estetica generale, offrendo un angolo di relax e armonia. L'aiola rappresenta quindi un elemento decorativo fondamentale in molte composizioni paesaggistiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aiola

La soluzione associata alla definizione "Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali" conferma che la soluzione 'Aiola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aiola

A Ancona I Imola O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aiola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un recinto non calpestabileLa cura il giardiniereUn recinto che non va calpestatoPiante ornamentali dagli splendidi fioriFini capi di biancheriaScopi finiFini­sce in settembreFini arguti