Azioni che permettono di schivare

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Azioni che permettono di schivare' è 'Elusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ELUSIONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Azioni che permettono di schivare
  • Risposta: ELUSIONI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ESOI
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Elusioni? Le elusioni sono strategie che aiutano a evitare ostacoli o responsabilità senza essere direttamente coinvolti. Sono spesso usate per passare inosservati o sfuggire a situazioni scomode, permettendo di mantenere un certo controllo senza affrontare i problemi in modo diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Azioni che permettono di schivare: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Azioni che permettono di schivare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Elusioni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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