Azioni che permettono di schivare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Azioni che permettono di schivare' è 'Elusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E L U S I O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Azioni che permettono di schivare

Azioni che permettono di schivare Risposta: ELUSIONI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E S O I

Inizia con: E

E Finisce con: I

Perchè la soluzione è Elusioni? Le elusioni sono strategie che aiutano a evitare ostacoli o responsabilità senza essere direttamente coinvolti. Sono spesso usate per passare inosservati o sfuggire a situazioni scomode, permettendo di mantenere un certo controllo senza affrontare i problemi in modo diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Azioni che permettono di schivare: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Azioni che permettono di schivare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Elusioni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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