Azioni che permettono di schivare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Azioni che permettono di schivare' è 'Elusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Azioni che permettono di schivare
- Risposta: ELUSIONI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ESOI
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Elusioni? Le elusioni sono strategie che aiutano a evitare ostacoli o responsabilità senza essere direttamente coinvolti. Sono spesso usate per passare inosservati o sfuggire a situazioni scomode, permettendo di mantenere un certo controllo senza affrontare i problemi in modo diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Azioni che permettono di schivare: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Azioni che permettono di schivare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Elusioni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.