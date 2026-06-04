Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico' è 'Azzorre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico
- Risposta: AZZORRE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AORE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Azzorre? Le Azzorre sono un affascinante arcipelago vulcanico portoghese situato nell’Atlantico. Le isole offrono paesaggi mozzafiato con vulcani spenti, lagune cristalline e una natura rigogliosa. Un luogo ideale per chi cerca natura selvaggia e tranquillità in un contesto unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico: risposta da 7 lettere
La definizione "Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Azzorre. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.