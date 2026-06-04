Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico' è 'Azzorre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AZZORRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico
  • Risposta: AZZORRE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AORE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Azzorre? Le Azzorre sono un affascinante arcipelago vulcanico portoghese situato nell’Atlantico. Le isole offrono paesaggi mozzafiato con vulcani spenti, lagune cristalline e una natura rigogliosa. Un luogo ideale per chi cerca natura selvaggia e tranquillità in un contesto unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico: risposta da 7 lettere

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