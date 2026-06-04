Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico' è 'Azzorre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A Z Z O R R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico

Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico Risposta: AZZORRE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O R E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Azzorre? Le Azzorre sono un affascinante arcipelago vulcanico portoghese situato nell’Atlantico. Le isole offrono paesaggi mozzafiato con vulcani spenti, lagune cristalline e una natura rigogliosa. Un luogo ideale per chi cerca natura selvaggia e tranquillità in un contesto unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico: risposta da 7 lettere

La definizione "Arcipelago vulcanico portoghese nell Atlantico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Azzorre. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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